Россияне ударили ракетами по Харькову и области

Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары по Харькову и области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Синегубов: "Вниманию жителей Харькова и области

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Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!".

Дословно Терехов: "Харьков под ракетным ударом. В городе прозвучало уже несколько взрывов".

Детали: В области объявлена воздушная тревога.

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Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения на Харьковщине.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно - ракетами С-300.

Также зафиксированы попадания в Волчанской громаде.

"Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту - без пострадавших", - написал он.

Терехов добавил, что "прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города". Предварительно - без разрушений и пострадавших.

В Волчанской общине есть попадания по зданию социальной инфраструктуры, сообщил Суспільне Харків глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Информации о погибших и раненых нет.