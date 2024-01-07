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Конгресс США достиг соглашения по расходам, которое поможет предотвратить шатдаун

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 23:21
Конгресс США достиг соглашения по расходам, которое поможет предотвратить шатдаун
фото Getty Images

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения по федеральным расходам, направленного на предотвращение остановки работы правительства.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере 1,6 триллиона долларов.

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Эта цифра включает 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на расходы, не связанные с обороной, сообщил Джонсон в письме к законодателям в воскресенье.

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что соглашение приблизило страну на шаг к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Она отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими сторонами", - заявил Байден в своем заявлении после объявления соглашения.

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Темы: США
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