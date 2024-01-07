Китай вводит санкции против компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китай вводит санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню.

Источник: МИД Китая

Прямая речь представителя МИД Китая: "Соединенные Штаты грубо нарушили принцип "одного Китая" и три совместных коммюнике... продавая оружие Тайваню и накладывая незаконные односторонние санкции на китайские предприятия и граждан под разными предлогами..."

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"Китай категорически недоволен и решительно выступает против этих мер и направил Соединенным Штатам ноты протеста".

"...правительство Китая решительно настроено на защиту национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности, а также на защиту законных прав и интересов китайских предприятий и граждан".

Детали: В заявлении отмечается, что санкции вводятся в отношении компаний BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat, Data Link Solutions.

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Санкции "включают замораживание движимого и недвижимого имущества и других видов собственности в Китае, а также запрет организациям и частным лицам в Китае участвовать в операциях, сотрудничестве и других видах деятельности с ними (подсанкционными компаниями - ред.)".