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Стало известно, когда Байден выступит в Конгрессе с обращением "О положении дел в стране"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 января 2024, 02:22
Стало известно, когда Байден выступит в Конгрессе с обращением О положении дел в стране
БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден сообщил, что выступит с ежегодным обращением к Конгрессу "О положении дел в стране" 7 марта.

Источник: Байден в соцсети Х (Twitter), спикер Палаты представителей Майк Джонсон в соцсети Х

Детали: Байден сообщил, что принимает предложение в ответ на приглашение и официальное письмо Джонсона выступить на совместном заседании Конгресса.

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Прямая речь Джонсона: "Мой святой долг - пригласить президента Байдена выступить на совместном заседании Конгресса 7 марта, чтобы доложить о состоянии нашей страны".

Прямая речь Байдена: "С нетерпением жду этого, господин спикер".

Темы: БайденСША
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