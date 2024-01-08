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Польша могла препятствовать расследованию атак на "Северные потоки" - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 16:48
Польша могла препятствовать расследованию атак на Северные потоки - СМИ
Фото: Getty Images

Польские чиновники якобы тормозили расследование атак на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года, утверждает портал Finanzen.net со ссылкой на неназванных европейских следователей.

Источник: "Европейская" правда" со ссылкой на Finanzen.net

Детали: Издание со ссылкой на следователей утверждает, что чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижении вероятных диверсантов по польской территории. Теперь следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, которое приступило к исполнению своих обязанностей в декабре, поможет прояснить это дело.

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Европейские следователи уже давно предполагают, что атака была осуществлена из Украины через Польшу. Однако отсутствие сотрудничества со стороны Варшавы затрудняет определение того, произошла ли атака с ведома или без ведома бывшего польского правительства, говорят чиновники.

Некоторые следователи сейчас рассматривают возможность обратиться в офис нового премьер-министра Польши Дональда Туска за помощью в расследовании.

Польша является членом НАТО. Любое подозрение в том, что страна может скрывать информацию о нападении на союзника, подорвет доверие к Альянсу, который переживает одно из самых больших испытаний с момента своего основания.

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С точки зрения Москвы, любое поведение Польши, указывающее на причастность к диверсии, может рассматриваться как агрессивный акт со стороны НАТО.

Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что польское правительство причастно к взрывам. И даже если некоторые польские чиновники были причастны, это могло произойти без ведома политического руководства, считают следователи.

Однако попытки польских чиновников препятствовать расследованию вызывают все большие подозрения относительно роли и мотивов Варшавы.

Через несколько дней после вступления в должность Туск уволил руководителей всех спецслужб, в том числе тех, которые занимались расследованием дела "Северного потока".

Что предшествовало:

  • Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
  • В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.
  • В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Темы: Северный поток-2Польша
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