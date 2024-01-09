Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Европарламенте собирают подписи, чтобы лишить Венгрию голоса в Совете ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 18:53
В Европарламенте собирают подписи, чтобы лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
премьер венгрии виктор орбан. фото: Getty Images

Правоцентристский депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права председателя в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

Источник: Сарвамаа сообщил в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Евродепутат подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушали процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Реклама:

Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

"Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Совете", – считает Сарвамаа.

В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пришло время для Европейского парламента принять меры".

ВИДЕО ДНЯ

Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут председателю Европарламента Роберте Метсоли.

Петиция появилась после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, чтобы баллотироваться в Европарламент. Это может усилить роль Орбана в ЕС: он временно будет председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.

В то же время дипломатические источники портала EUobserver считают, что такая инициатива не найдет поддержки в Совете Евросоюза. Один из них считает, что решение может подорвать "всю структуру ротационного председательства в ЕС".

"Не стоит переоценивать влияние председательства на политику ЕС. Они (Венгрия. – Ред.) не могут делать все, что им заблагорассудится, более крупные государства-члены их подвинут, если они будут плохо себя вести", – добавил другой собеседник EUobserver.

Читайте также: Позволят ли Орбану "захватить" власть в ЕС? Объясняем последствия отставки Шарля Мишеля.

Темы: ВенгрияЕСЕвропарламент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Венгрия
Politico: Венгрия согласится снять вето на помощь Украине от ЕС при одном условии
Мишель заверил, что Орбана во главе Евросовета можно избежать
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: