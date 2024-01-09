Сводка Генштаба: На востоке и юге - сложная ситуация

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.

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В целом враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вследствие российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Также враг нанес авиационный удар в районе Веселого Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отбили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Нового Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении подразделения сил обороны отбили 3 атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 14 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав и областной центр Херсонской области, а также Солончаки, Яселка Николаевской области.

По данным Генштаба, россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции войск Украины, но украинские подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Украинские подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах россиян.