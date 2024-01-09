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Зеленский: Несмотря на проблемы, мы способны обеспечить армию всем необходимым

Евгений КизиловВторник, 9 января 2024, 20:16
Зеленский: Несмотря на проблемы, мы способны обеспечить армию всем необходимым
владимир зеленский. фото: дмитрий ларин / уп

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы рассматривались на Ставке верховного главнокомандующего во вторник. В частности, на ней речь шла о перспективах поставок оружия и военной техники на 2024 год.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Конечно, рассмотрели поставки, которые ожидаем в этом году. Несмотря на всю имеющуюся проблематику в мире наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым".

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Детали: По словам президента, эта Ставка была особенной. На ней присутствовали все основные командующие и руководители операций.

На заседании подробно проанализировали обеспечение войск снарядами и дронами. Пришли к выводу, что вся логистика должна стать быстрее.

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Проговорили также открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине, на своих предприятиях и вместе с партнерами.

Отдельно и подробно проанализировали работу Воздушных сил, результаты сбивания российских ракет и дронов, а также усиление украинской ПВО.

Зеленский отметил, что санкции мира работают, и "есть четкие свидетельства" торможения российской оборонной промышленности. Но, чтобы результат санкций был стопроцентный, должны быть полностью перекрыты схемы обхода санкций.

Прямая речь: "Каждую неделю - меньше возможностей для России. Каждую неделю - больше возможностей для Украины".

Темы: войнаЗеленскийоружие
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