Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров и Залужный съездили на позиции вблизи Купянска: "Врагу не понравится"

Валентина РоманенкоВторник, 9 января 2024, 18:51
Умеров и Залужный съездили на позиции вблизи Купянска: Врагу не понравится
фото Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Отмечается, что командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

Реклама:
 
фото минобороны

В Минобороны говорят, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

Прямая речь Умерова: "Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится".

Темы: войнаУмеров РустемЗалужный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

видеоУкраинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Все новости...
Полковник в отставке, который шпионил для разведки "Вагнера", получил 15 лет тюрьмы
Сводка Генштаба: На востоке и юге - сложная ситуация
Зеленский: Несмотря на проблемы, мы способны обеспечить армию всем необходимым
Дану Яровую назначили советницей в Минобороны
Последние новости
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
16:55
фотоАкции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
Все новости...
Реклама: