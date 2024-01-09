У Минобороны остался один контракт с компанией Гринкевича
У Министерства обороны остался один контракт с компаниями, аффилированными с семьей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, он касается поставок питания военным. Его разорвут, если появятся основания.
Источник: заместитель министра обороны Виталий Половенко в Facebook
Детали: Контракт действует с 1 января по 1 апреля 2024 года.
Прямая речь: "Это соглашение на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях. Это было последнее соглашение, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформируют. Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на Прозоро – до того, как нам стало известно об арестах и задержание. Мы уже начали тщательные служебные проверки".
Детали: По словам Половенко, одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая – контракт, третья – качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.
Если появятся основания расторгнуть этот контракт досрочно – в Минобороны обещают немедленно это сделать.
Предыстория:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
- 9 января Минобороны сообщило, что разрывает контракты с компаниями, связанными с семьей львовского предпринимателя Игоря Гринкевича.
- Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман впервые отреагировал на огласку по поводу возможной противоправной деятельности отца в Минобороны. Он утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.