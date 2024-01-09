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У Минобороны остался один контракт с компанией Гринкевича

Татьяна ОлейникВторник, 9 января 2024, 21:45
У Минобороны остался один контракт с компанией Гринкевича
Иллюстративное фото с сайта Минобороны

У Министерства обороны остался один контракт с компаниями, аффилированными с семьей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, он касается поставок питания военным. Его разорвут, если появятся основания.

Источник: заместитель министра обороны Виталий Половенко в Facebook

Детали: Контракт действует с 1 января по 1 апреля 2024 года.

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Прямая речь: "Это соглашение на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях. Это было последнее соглашение, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформируют. Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на Прозоро – до того, как нам стало известно об арестах и задержание. Мы уже начали тщательные служебные проверки".

Детали: По словам Половенко, одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая – контракт, третья – качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.

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Если появятся основания расторгнуть этот контракт досрочно – в Минобороны обещают немедленно это сделать.

Предыстория: 

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
  • 9 января Минобороны сообщило, что разрывает контракты с компаниями, связанными с семьей львовского предпринимателя Игоря Гринкевича.
  • Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман впервые отреагировал на огласку по поводу возможной противоправной деятельности отца в Минобороны. Он утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.

Темы: Минобороныкоррупция
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