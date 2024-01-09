У Минобороны остался один контракт с компанией Гринкевича

У Министерства обороны остался один контракт с компаниями, аффилированными с семьей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, он касается поставок питания военным. Его разорвут, если появятся основания.

Источник: заместитель министра обороны Виталий Половенко в Facebook

Детали: Контракт действует с 1 января по 1 апреля 2024 года.

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Прямая речь: "Это соглашение на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях. Это было последнее соглашение, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформируют. Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на Прозоро – до того, как нам стало известно об арестах и задержание. Мы уже начали тщательные служебные проверки".

Детали: По словам Половенко, одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая – контракт, третья – качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.

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Если появятся основания расторгнуть этот контракт досрочно – в Минобороны обещают немедленно это сделать.

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