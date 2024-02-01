В США не исключают, что вопрос границы и помощи Украине разделят – СМИ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос о защите границы Соединенных Штатов с Мексикой и дополнительного финансирования для Украины, "вероятно", разделят.

Источник: "The Hill" со ссылкой на неназванный источник, пресс-секретарь спикера Радж Шах в разговоре с "Semafor", цитирует "Европейская правда"

Детали: Эти вопросы разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.

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По информации "The Hill", Джонсон сказал, что решение в конечном счете будет зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате, о чем он заявил спикерам парламентов стран Балтии.

В то же время, пресс-секретарь Джонсона Радж Шах преуменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

Неясно, будет ли означать возможное разделение этого пакета проведение отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.

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Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

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