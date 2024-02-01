Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США не исключают, что вопрос границы и помощи Украине разделят – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 10:23
В США не исключают, что вопрос границы и помощи Украине разделят – СМИ
Майк Джонсон, фото Getty Images

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос о защите границы Соединенных Штатов с Мексикой и дополнительного финансирования для Украины, "вероятно", разделят.

Источник: "The Hill" со ссылкой на неназванный источник, пресс-секретарь спикера Радж Шах в разговоре с "Semafor", цитирует "Европейская правда

Детали: Эти вопросы разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.

Реклама:

По информации "The Hill", Джонсон сказал, что решение в конечном счете будет зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате, о чем он заявил спикерам парламентов стран Балтии.

В то же время, пресс-секретарь Джонсона Радж Шах преуменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

Неясно, будет ли означать возможное разделение этого пакета проведение отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

Предыстория:

  • Майк Джонсон на пресс-конференции 30 января отрицал, что его позиция по договоренности о защите границы с Мексикой, которую республиканцы связали с дополнительным финансированием для Украины, ставит целью помочь Дональду Трампу победить на выборах.
  • Перед этим он заявил, что законопроект Сената по границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
  • Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.
  • Из-за споров о том, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.
  • В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
США заявили, что уничтожили станцию хуситов по управлению дронами, 10 БПЛА и перехватили ракету
Главы Минобороны США и Британии на встрече обсудили дальнейшую поддержку Украины
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: