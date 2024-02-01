В США не исключают, что вопрос границы и помощи Украине разделят – СМИ
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос о защите границы Соединенных Штатов с Мексикой и дополнительного финансирования для Украины, "вероятно", разделят.
Источник: "The Hill" со ссылкой на неназванный источник, пресс-секретарь спикера Радж Шах в разговоре с "Semafor", цитирует "Европейская правда"
Детали: Эти вопросы разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.
По информации "The Hill", Джонсон сказал, что решение в конечном счете будет зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате, о чем он заявил спикерам парламентов стран Балтии.
В то же время, пресс-секретарь Джонсона Радж Шах преуменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.
Неясно, будет ли означать возможное разделение этого пакета проведение отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.
Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.
Предыстория:
- Майк Джонсон на пресс-конференции 30 января отрицал, что его позиция по договоренности о защите границы с Мексикой, которую республиканцы связали с дополнительным финансированием для Украины, ставит целью помочь Дональду Трампу победить на выборах.
- Перед этим он заявил, что законопроект Сената по границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
- Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.
- Из-за споров о том, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.
- В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.