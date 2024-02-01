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США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
Белый дом, фото из Facebook The White House

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отрицает, что администрация президента Джо Байдена выступает против членства Украины в НАТО.

Источник: спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге с журналистами, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос журналиста, почему, по имеющейся у него информации, администрация президента США выступает против вступления Украины в Альянс несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за, представитель Госдепа отверг эти утверждения.

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Прямая речь Миллера: "Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО".

Предыстория:

  • На днях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обсудили идею о создании международной группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.
  • Напомним, Андерс Фог Расмуссен ранее участвовал в разработке так называемого Kyiv Security Compact, а во второй половине 2023 года был среди тех, кто продвигал идею вступления Украины в НАТО "частями".
  • Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что не считает эту идею реалистичной.

Читайте также, почему идея "вступления в НАТО частями" опасна.

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Темы: СШАУкраинаНАТО
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