NGL.media опубликовали данные базы пересечения границы: Арестович дважды выезжал благодаря "письму ГУР"

Журналистский антикоррупционного центра NGL.media опубликовали данные базы пересечения границы, которые свидетельствуют, что скандально известный блогер, бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, по крайней мере дважды, в мае и сентябре, выезжал из Украины благодаря "письмам ГУР".

Источник: NGL.media

Дословно: "Для полноты информации NGL.media решили опубликовать полный список пересечений государственной границы Алексеем Арестовичем в 2022-2023 годах, убрав оттуда чувствительную, по нашему мнению, информацию. Эти данные свидетельствуют, что Арестович по крайней мере дважды использовал письма ГУР как основание для выезда".

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Детали: В то же время в редакции предположили, что существует определенная вероятность, что письмо может быть поддельным.

Что этому предшествовало:

1 февраля NGL.media опубликовал информацию, что бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).

Позже Главное управление разведки заявило, что не выдавало Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".