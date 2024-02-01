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NGL.media опубликовали данные базы пересечения границы: Арестович дважды выезжал благодаря "письму ГУР"

Александр ШумилинЧетверг, 1 февраля 2024, 17:23
NGL.media опубликовали данные базы пересечения границы: Арестович дважды выезжал благодаря письму ГУР
Фото: Getty Images

Журналистский антикоррупционного центра NGL.media опубликовали данные базы пересечения границы, которые свидетельствуют, что скандально известный блогер, бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, по крайней мере дважды, в мае и сентябре, выезжал из Украины благодаря "письмам ГУР".

Источник: NGL.media

Дословно: "Для полноты информации NGL.media решили опубликовать полный список пересечений государственной границы Алексеем Арестовичем в 2022-2023 годах, убрав оттуда чувствительную, по нашему мнению, информацию. Эти данные свидетельствуют, что Арестович по крайней мере дважды использовал письма ГУР как основание для выезда".

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NGL.media

Детали: В то же время в редакции предположили, что существует определенная вероятность, что письмо может быть поддельным.

Что этому предшествовало:

  • 1 февраля NGL.media опубликовал информацию, что бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).
  • Позже Главное управление разведки заявило, что не выдавало Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".

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Темы: Арестович
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