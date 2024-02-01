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Пограничники отрицают, что Арестович выехал из Украины в сентябре 2023 года по письму ГУР

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 18:10
Пограничники отрицают, что Арестович выехал из Украины в сентябре 2023 года по письму ГУР
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина-Укринформ".

Государственная пограничная служба отрицает информацию, якобы бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович пересек границу Украины на выезд 4 сентября 2023 года на основании письма Главного управления разведки МОУ.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мероприятия пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы. Хочу отметить, что пограничное ведомство не разглашает информации о пересечении границы гражданами.

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Однако учитывая, что сейчас распространяется ложная информация, а издание, которое ее распространило, ссылается на источники в пограничной службе могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности".

Детали: На уточняющий вопрос УП, выезжал ли Арестович когда-либо по письму ГУР, Демченко лишь повторил, что "ГПСУ не разглашает информацию о пересечении границы", а в этом случае "отреагировала на недостоверную информацию, которую распространили прикрываясь источниками в ГПСУ".

На просьбу прокомментировать обнародованные вечером 1 февраля изданием NGL.media данные базы пересечения границы, спикер ГПСУ сказал, что уже ответил на вопрос ранее и в очередной раз отметил, что информация о гражданине Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины 4 сентября 2023 года благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности, "даже несмотря на распространение непонятных картинок, которые выдают за информацию ГПСУ".

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Темы: АрестовичПограничная служба
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