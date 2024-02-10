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Румыния поднимала F-16 из-за российской атаки по Одесской области

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 13:17
Румыния поднимала F-16 из-за российской атаки по Одесской области
Фото: Getty Images

Во время атаки российских беспилотников в Одесской области в ночь на 10 февраля в Румынии объявили предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16.

Источник: румынское Министерство национальной обороны, "Европейская правда"

Детали: Воздушную тревогу Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии объявила в уездах Тулча и Галац, которые граничат с Одесской областью.

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Жителям уездов до 01:00 по местному времени разослали оповещение RO-Alert, которое продолжалось до почти 3 часов ночи. Тревога повторилась в 05:00 и продолжалась до 06:20, говорится в сообщении румынского Минобороны.

Кроме того, с военно-воздушной базы Фетешти в обоих случаях поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".

Оборонное ведомство Румынии подчеркивает, что во время тревог не зафиксировали ни одного нарушения румынского воздушного пространства, но на всякий случай дополнительно проверяют местность в Тулче.

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"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Напомним: Как сообщили утром 10 февраля Воздушные силы Украины, Россия атаковала Украину 31 беспилотником, из которых были сбиты 23. В Одесской области атака состоялась в три волны, в результате пострадали четыре человека и гражданская инфраструктура в Одессе и Измаиле.

Напомним, это не первый случай, когда на румынско-украинской границе объявляли тревогу из-за атак российских дронов.

Темы: Одесская областьРумыниябеспилотники
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