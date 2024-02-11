Маск отрицает прямую или косвенную продажу Starlink России

Владелец компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что терминалы Starlink не продавались России прямо или косвенно.

Источник: Маск в соцсети Х

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia. Реклама: February 11, 2024

Прямая речь Маска: "В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России.

Это категорически не соответствует действительности.

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Насколько нам известно, ни один терминал Starlink не был прямо или косвенно продан России".

Что предшествовало: 10 февраля ресурс "Милитарный" сообщил, что россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях. Отмечалось, что россияне получают терминалы Starlink через "параллельный импорт", или через так называемых волонтеров-реселлеров. Закупка идет через третьи страны, подставными лицами.

В SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией или ее военными, а также с ОАЭ.

11 февраля Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте. По данным ГУР, масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает приобретать системный характер".