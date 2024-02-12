КНДР заявила о разработке новых управляемых снарядов для ракетной пусковой установки

Северная Корея разработала новую баллистическую систему управления реактивной системой залпового огня и управляемые снаряды.

Источник: Yonhap, KCNA

Детали: По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), в воскресенье Академия оборонных наук провела испытания новых управляемых снарядов калибра 240 мм, чтобы оценить их точность и преимущества.

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"Разработка управляемых реактивных систем залпового огня калибра 240 мм и их системы баллистического контроля качественно изменит силы реактивных систем залпового огня нашей армии", – говорится в сообщении KCNA.

Северная Корея заявила, что последнее техническое усовершенствование поможет переоценить стратегическую ценность и полезность реактивной системы залпового огня калибра 240 мм, а также повысить роль такого оружия "на поле боя".

Испытания управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм, фото: KCNA

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