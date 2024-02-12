КНДР заявила о разработке новых управляемых снарядов для ракетной пусковой установки
Северная Корея разработала новую баллистическую систему управления реактивной системой залпового огня и управляемые снаряды.
Детали: По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), в воскресенье Академия оборонных наук провела испытания новых управляемых снарядов калибра 240 мм, чтобы оценить их точность и преимущества.
"Разработка управляемых реактивных систем залпового огня калибра 240 мм и их системы баллистического контроля качественно изменит силы реактивных систем залпового огня нашей армии", – говорится в сообщении KCNA.
Северная Корея заявила, что последнее техническое усовершенствование поможет переоценить стратегическую ценность и полезность реактивной системы залпового огня калибра 240 мм, а также повысить роль такого оружия "на поле боя".
Предыстория:
- 15 января Северная Корея заявила об испытании твердотопливной ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой боеголовкой.
- 24 января Ракетное управление КНДР провело первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа Pulhwasal-3-31, которая находится на стадии разработки.
- 29 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями крылатых ракет с подводных лодок и рассмотрел проект строительства атомной подводной лодки.
- 2 февраля Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья.