Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина планирует улучшить обучение операторов дронов – Федоров

Елена РощинаПонедельник, 12 февраля 2024, 15:21
Украина планирует улучшить обучение операторов дронов – Федоров
Михаил Федоров и Армия дронов, фото с Facebook-страницы министра

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует усовершенствовать базу для обучения операторов дронов.

Источник: Михаил Федоров в интервью "Reuters"

Детали: Министр сообщил, что Украина подготовила 20 000 операторов беспилотников с момента запуска программы предоставления грантов на военную подготовку в частных школах в начале 2023 года. 

Реклама:

Таких школ было 20, добавил он.

Прямая речь: "Мы платим за каждого военнослужащего, который приходит в эти школы. 

Сейчас у нас есть план превратить это в большую государственную программу и отдельно модернизировать, обновить несколько учебных центров и сделать так, чтобы они работали на высоком уровне".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало:

  • 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина в 2024 году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить глубокие удары по России, и что она уже имеет до 10 компаний, которые производят беспилотники, способные достигать Москвы и Санкт-Петербурга.

Темы: беспилотникивойнаВооруженные силыармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

беспилотники
Федоров анонсирует тысячи дальнобойных дронов, говорит: уже способны достигать Москвы и Питера
Найденный в Молдове "Шахед" упал с неразорвавшейся боевой частью - полиция
Россияне запускали "Шахеды" с южного направления
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: