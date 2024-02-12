Украина планирует улучшить обучение операторов дронов – Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует усовершенствовать базу для обучения операторов дронов.

Источник: Михаил Федоров в интервью "Reuters"

Детали: Министр сообщил, что Украина подготовила 20 000 операторов беспилотников с момента запуска программы предоставления грантов на военную подготовку в частных школах в начале 2023 года.

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Таких школ было 20, добавил он.

Прямая речь: "Мы платим за каждого военнослужащего, который приходит в эти школы.

Сейчас у нас есть план превратить это в большую государственную программу и отдельно модернизировать, обновить несколько учебных центров и сделать так, чтобы они работали на высоком уровне".

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