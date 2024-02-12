Украина планирует улучшить обучение операторов дронов – Федоров
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует усовершенствовать базу для обучения операторов дронов.
Источник: Михаил Федоров в интервью "Reuters"
Детали: Министр сообщил, что Украина подготовила 20 000 операторов беспилотников с момента запуска программы предоставления грантов на военную подготовку в частных школах в начале 2023 года.
Таких школ было 20, добавил он.
Прямая речь: "Мы платим за каждого военнослужащего, который приходит в эти школы.
Сейчас у нас есть план превратить это в большую государственную программу и отдельно модернизировать, обновить несколько учебных центров и сделать так, чтобы они работали на высоком уровне".
Этому предшествовало:
- 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина в 2024 году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить глубокие удары по России, и что она уже имеет до 10 компаний, которые производят беспилотники, способные достигать Москвы и Санкт-Петербурга.