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Україна планує покращити навчання операторів дронів – Федоров

Олена РощінаПонеділок, 12 лютого 2024, 15:21
Україна планує покращити навчання операторів дронів – Федоров
Михайло Федоров і Армія дронів, фото з Facebook-сторінки міністра

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна планує вдосконалити базу для навчання операторів дронів.

Джерело: Михайло Федоров в інтерв'ю "Reuters"

Деталі: Міністр повідомив, що Україна підготувала 20 000 операторів безпілотників із моменту запуску програми надання грантів на військову підготовку у приватних школах на початку 2023 року. 

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Таких шкіл було 20, додав він.

Пряма мова: "Ми платимо за кожного військовослужбовця, який приходить до цих шкіл. Зараз у нас є план перетворити це на більшу державну програму і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні".

Цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.
  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна у 2024 році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виробляють безпілотники, здатні досягати Москви і Санкт-Петербурга.

Теми: безпілотникивійнаЗбройні силиармія
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