Україна планує покращити навчання операторів дронів – Федоров

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна планує вдосконалити базу для навчання операторів дронів.

Джерело: Михайло Федоров в інтерв'ю "Reuters"

Деталі: Міністр повідомив, що Україна підготувала 20 000 операторів безпілотників із моменту запуску програми надання грантів на військову підготовку у приватних школах на початку 2023 року.

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Таких шкіл було 20, додав він.

Пряма мова: "Ми платимо за кожного військовослужбовця, який приходить до цих шкіл. Зараз у нас є план перетворити це на більшу державну програму і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні".

Цьому передувало:

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