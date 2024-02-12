Україна планує покращити навчання операторів дронів – Федоров
Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна планує вдосконалити базу для навчання операторів дронів.
Джерело: Михайло Федоров в інтерв'ю "Reuters"
Деталі: Міністр повідомив, що Україна підготувала 20 000 операторів безпілотників із моменту запуску програми надання грантів на військову підготовку у приватних школах на початку 2023 року.
Таких шкіл було 20, додав він.
Пряма мова: "Ми платимо за кожного військовослужбовця, який приходить до цих шкіл. Зараз у нас є план перетворити це на більшу державну програму і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні".
Цьому передувало:
- 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна у 2024 році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виробляють безпілотники, здатні досягати Москви і Санкт-Петербурга.