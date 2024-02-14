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В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул − источники

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоСреда, 14 февраля 2024, 08:12
В Черном море подбили БДК Цезарь Куников, он затонул − источники
БДК "Цезарь Куников". Фото с сайта ЧФ РФ

Дроны Главного управления разведки подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР

Детали: Источники УП сообщили, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.

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"Украинская правда" обратилась за официальными комментариями по этому поводу.

Для справки: На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Экипаж − 87 человек.

Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

По данным Википедии, советский офицер, командир десантного отряда, Цезарь Львович Куников, именем которого назван БДК, умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике, где российский диктатор Владимир Путин имеет бункер. 

Что было раньше: БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".

Предыстория:

  • Ранее российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбила 6 дронов в акватории Черного моря.
  • В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.
  • Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.
  • Позже в районе Фороса заметили и поисково-спасательный вертолет Ка-27.

Темы: Черное моребеспилотникиГУРЧФ России
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