В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул − источники

Дроны Главного управления разведки подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР

Детали: Источники УП сообщили, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.

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В Чорному морі щось палало. Джерела УП в ГУР кажуть, що підбили черговий корабель ЧФ РФ. Він нібито затонув. Відео з Telegram-каналу "Кримський вітер" pic.twitter.com/00ebSlZ7BM — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 14, 2024

"Украинская правда" обратилась за официальными комментариями по этому поводу.

Про те, що в Чорному морі щось дійсно сталося, свідчать вертольоти Мі-8 і Ка-27, які літають низько над водою в районі Фороса-Кацівелі-Алупки. Відео з Telegram-каналу "Кримський вітер" pic.twitter.com/DrtMYlg73Y ВИДЕО ДНЯ February 14, 2024

Для справки: На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Экипаж − 87 человек.

Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

По данным Википедии, советский офицер, командир десантного отряда, Цезарь Львович Куников, именем которого назван БДК, умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике, где российский диктатор Владимир Путин имеет бункер.

Что было раньше: БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".

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