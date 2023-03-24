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Залужный показал, как ВСУ уничтожили российский корабль "Саратов" год назад

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 12:48
Залужный показал, как ВСУ уничтожили российский корабль Саратов год назад
Скрин с видео Залужного

Главнокомандующий Валерий Залужный показал уничтожение Вооруженными силами Украины российского корабля "Саратов" в порту Бердянска год назад, в то же время оккупанты только сейчас официально подтвердили потерю судна во время боевых действий.

Источник: Залужный в Telegram, ForPost со ссылкой на заявление "командира" Крымской ВМБ Феликса Менькова на открытии памятной доски морякам, КрымРеалии

Прямая речь Залужного: "Год назад, 24 марта, Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.

Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен.

Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде".

Детали: В то же время только на годовщину уничтожения корабля в Севастополе официально подтвердили потерю корабля во время боевых действий.

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Назначенный Россией "командир" Крымской ВМБ Феликс Меньков на открытии памятной доски погибшим морякам десантных кораблей заявил: "Год назад мы во время ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников".

"КрымРеалии" отмечают, что это первое официальное подтверждение потери корабля во время боевых действий. Ранее российские военные отрицали потери при поражении украинскими ракетами этих БДК.

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Темы: кораблиЗалужныйБердянскВооруженные силы
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