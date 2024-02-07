Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации
Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Источник: Железняк в Telegram
Прямая речь нардепа: "Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. За − 243 (я и коллеги по фракции не голосовали). По фракциям: Слуга народа − 178, Европейская солидарность − 0, Батькивщина − 0, Платформа за жизнь и мир − 17, За будущее − 7, Голос − 3, Доверие − 18, Восстановление Украины − 12, Внефракционные − 8".
Детали: Железняк отметил, что законопроект приняли без предложений Комитета.
Для внесения поправок есть время до 21 февраля, после чего будет голосование во втором чтении.
"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", − подытожил Железняк.
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Предыстория:
- Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд норм, противоречащих Конституции Украины, впрочем, он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.
- 30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
- В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.
- Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение − только те, кого признали непригодными.