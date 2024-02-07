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Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

Ирина БалачукСреда, 7 февраля 2024, 13:33
Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации
Результаты голосования за законопроект о мобилизации в первом чтении. Фото из Telegram Ярослава Железняка

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Источник: Железняк в Telegram

Прямая речь нардепа: "Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. За − 243 (я и коллеги по фракции не голосовали). По фракциям: Слуга народа − 178, Европейская солидарность − 0, Батькивщина − 0, Платформа за жизнь и мир − 17, За будущее − 7, Голос − 3, Доверие − 18, Восстановление Украины − 12, Внефракционные − 8".

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Детали: Железняк отметил, что законопроект приняли без предложений Комитета.

Для внесения поправок есть время до 21 февраля, после чего будет голосование во втором чтении.

"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", − подытожил Железняк.

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Темы: мобилизацияВерховная Радазаконодательство
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