Немецкая компания Rheinmetall планирует построить в Украине завод по производству боеприпасов

17 февраля крупнейшая немецкая компания по производству оружия Rheinmetall подписала Меморандум о сотрудничестве с Украиной и планирует открыть в Украине завод по производству боеприпасов.

Источник: Rheinmetall в X

Детали: Меморандум подписали в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Новый завод будет выпускать шестизначное количество артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год. Также он будет производить метательные заряды.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

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Немецкой компании будет принадлежать 51 процент акций совместного предприятия, а украинской компании - 49 процентов.

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