Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкая компания Rheinmetall планирует построить в Украине завод по производству боеприпасов

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 01:43
Немецкая компания Rheinmetall планирует построить в Украине завод по производству боеприпасов
фото иллюстративное spartanat.com

17 февраля крупнейшая немецкая компания по производству оружия Rheinmetall подписала Меморандум о сотрудничестве с Украиной и планирует открыть в Украине завод по производству боеприпасов.

Источник: Rheinmetall в X

Детали: Меморандум подписали в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама:

Новый завод будет выпускать шестизначное количество артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год. Также он будет производить метательные заряды.

ВИДЕО ДНЯ

Немецкой компании будет принадлежать 51 процент акций совместного предприятия, а украинской компании - 49 процентов.

Предыстория: 

Темы: оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
оружие
За что мы влюбляемся в женщин? Посмотрел и понимаешь: мое! То же самое с танками – Полтава
Зеленский встретился с президентом Чехии: говорили о совместном производстве оружия
Президент - Западу: Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью оружия
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: