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Німецька компанія Rheinmetall планує побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 01:43
Німецька компанія Rheinmetall планує побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів
фото ілюстраційне spartanat.com

17 лютого найбільша німецька компанія з виробництва зброї Rheinmetall підписала Меморандум про співпрацю з Україною та планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів.

Джерело: Rheinmetall у X

Деталі: Меморандум підписали у присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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Новий завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на рік. Також він вироблятиме метальні заряди.

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Німецькій компанії належатиме 51 відсоток акцій спільного підприємства, а українській компанії — 49 відсотків.

Передісторія: 

  • 12 лютого стало відомо, що у Німеччині починається будівництво нового заводу концерну Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів, Україна отримає кілька сотень тисяч снарядів лише цього року.

Теми: зброя
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