Німецька компанія Rheinmetall планує побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів

17 лютого найбільша німецька компанія з виробництва зброї Rheinmetall підписала Меморандум про співпрацю з Україною та планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів.

Джерело: Rheinmetall у X

Деталі: Меморандум підписали у присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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Новий завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на рік. Також він вироблятиме метальні заряди.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

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Німецькій компанії належатиме 51 відсоток акцій спільного підприємства, а українській компанії — 49 відсотків.

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