В законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации – глава комитета по нацбезопасности

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что в новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации.

Источник: Завитневич в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, о ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили".

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Детали: Завиткевич отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, скорее всего, будут предлагать эту норму.

Также, по его мнению, трудно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных: "Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина".

По его словам, военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.

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Законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений в действующие законы.

По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагают внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на увольнение с военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.

Прямая речь: "Очень важная норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения - ред.), о которой говорили и военные. По срочникам также решено, что они будут уволены. А срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик - мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане".

Завитневич также отдельно выделил норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного обеспечения военнослужащим после их освобождения из плена (кроме тех, кто решил уволиться с военной службы, - ред.).

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Раде, глава комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для подачи альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок Рада может сократить.

Что предшествовало:

Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.

Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение - те, кого признали непригодными.

Знать больше: Обновленный законопроект о мобилизации. Что нового?