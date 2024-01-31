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Законопроект о мобилизации: на госслужбу теперь будут брать только с военной подготовкой

Алена Мазуренко, Евгений БудерацкийСреда, 31 января 2024, 16:08
Законопроект о мобилизации: на госслужбу теперь будут брать только с военной подготовкой
фото: getty images

Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение - те, кого признали непригодными.

Источник: текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" на сайте Верховной Рады

Детали: В правительственном законопроекте предлагают внести изменения в статью 19 закона о государственной службе.

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В частности, на государственную службу впервые предлагают брать только тех, кто прошел базовую общевойсковую подготовку или военную службу. В то же время это не касается тех, кого признали непригодным. Таким образом нововведение не будет касаться действующих госслужащих.

Дословно: "На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, которое не прошло базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы".

 
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Детали: Также предлагается распространить эту же норму на лиц, впервые вступающих на службу в органах местного самоуправления.

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Важно: Согласно заключительным положениям законопроекта, требования к кандидатам на должности в госслужбе и в органах местного самоуправления по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы, вступают в силу через один год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Введение базовой военной подготовки планируется с 2025 года, то есть норма госслужбы и органов местного самоуправления может начать действовать не ранее 2026 года.

Что предшествовало

  • Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
  • В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.

Темы: мобилизациязаконодательствоВерховная Радагосслужба
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