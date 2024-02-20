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3-я штурмовая: У россиян в Авдеевке достаточно сил для наступления, основное направление – Ласточкино

Елена РощинаВторник, 20 февраля 2024, 17:33
3-я штурмовая: У россиян в Авдеевке достаточно сил для наступления, основное направление – Ласточкино
Авдеевка и Ласточкино на DeepState Map

Украинские защитники стали в оборону вблизи города Авдеевка, там продолжаются бои, российские войска атакуют в направлении поселка Ласточкино к западу от Авдеевки и имеют достаточно сил для наступления. 

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать.

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Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но, конечно, не настолько жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодня – Ласточкино".

Детали: Жорин добавил, что в самом городе российские оккупанты "имеют достаточно сил для дальнейшего наступления".

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Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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