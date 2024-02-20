3-я штурмовая: У россиян в Авдеевке достаточно сил для наступления, основное направление – Ласточкино
Украинские защитники стали в оборону вблизи города Авдеевка, там продолжаются бои, российские войска атакуют в направлении поселка Ласточкино к западу от Авдеевки и имеют достаточно сил для наступления.
Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram
Прямая речь: "У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать.
Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но, конечно, не настолько жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодня – Ласточкино".
Детали: Жорин добавил, что в самом городе российские оккупанты "имеют достаточно сил для дальнейшего наступления".
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Был обеспечен "коридор" для выхода, однако часть бойцов попала в плен.
- Некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады в Авдеевке были в полном окружении врага, но смогли выйти.
- 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко заявила, что россияне обещали эвакуировать раненых украинских бойцов в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.
- 19 февраля штурмовики 47-й отдельной механизированной бригады последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.
- 19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении. Тем временем российские оккупанты продолжают наступательные действия малыми штурмовыми группами.
- Разведка Великобритании допустила, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.