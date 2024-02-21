Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В Пентагоне уход украинских сил из Авдеевки назвали "стратегическим" – для сохранения собственной артиллерии и снарядов, которых критически не хватает, без помощи США.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитируют Суспільне, Укринформ

Детали: По словам Сингх, если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда военным будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут удерживать с оружием партнеров.

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Прямая речь: "Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизни и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября".

Детали: Она высказала предположение, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.

Прямая речь: "Я перенаправлю этот вопрос украинцам, но я не уверена, что они расскажут вам свои военные планы. Но они ежедневно ведут борьбу, чтобы удержать каждый дюйм территории. Я не могу говорить о конкретном городе".

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Что предшествовало: В Белом доме заявили, что Украина потеряла Авдеевку из-за бездействия Конгресса США в бездействии.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.