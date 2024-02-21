Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

У Пентагоні відхід українських сил з Авдіївки назвали "стратегічним" – задля збереження власної артилерії та снарядів, яких критично бракує, без допомоги США.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитують Суспільне, Укрінформ

Деталі: За словами Сінгх, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді військовим будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати із зброєю партнерів.

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Пряма мова: "Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня".

Деталі: Вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

Пряма мова: "Я перенаправлю це питання українцям, але я невпевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто".

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Деталі: Разом із тим оборонне відомство США запевняє, що здатне забезпечити відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

Пряма мова: "Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги – ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента – ред.) українцям".

Що передувало: У Білому домі заявили, що Україна втратила Авдіївку через бездіяльність Конгресу США у бездіяльності.

Перед цим з подібною заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.