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СМИ: в США прогнозируют "катастрофическую" нехватку боеприпасов в Украине с апреля

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 20:38
СМИ: в США прогнозируют катастрофическую нехватку боеприпасов в Украине с апреля
трейлеры с пусковыми установками для управляемых ракет ЗРК Patriot. Sebastian Kahnert/Getty Images

По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Источник: телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Собеседники телеканала назвали "конец марта" особенно решающим временем для украинских войск, если Конгресс не одобрит проект с финансированием для Украины.

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Еще один чиновник сказал, что будет трудно точно определить, когда ситуация для украинских войск может ухудшиться, но отметил, что ожидается, что дефицит будет расти до весны.

"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим", – сказал представитель американского оборонного ведомства.

Американские чиновники также прогнозируют недостаток средств противовоздушной обороны.

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"То, что защищено сегодня – они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", – сказал представитель оборонного ведомства.

И если Россия получит контроль над небом, "это полностью изменит характер этой борьбы", добавил он.

Но чиновники говорят, что Украине срочно нужны как малые, так и большие боеприпасы, в том числе ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.

Другое беспокойство вызывают способности противовоздушной обороны Украины. Чиновники указывают, что Украина все еще нуждается в деньгах на строительство инфраструктуры для поддержки переданных истребителей F-16, которые планируется развернуть позже в этом году. Речь идет о взлетно-посадочных полосах и подвесах для хранения самолетов.

Кроме того, без утверждения дополнительной помощи США не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.

Как известно, Сенат США на прошлой неделе одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект в полном виде не имеет шансов в Палате представителей, если будет одобрен в Сенате. Палата ушла на перерыв до конца февраля.

Темы: СШАоружие
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