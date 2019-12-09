Зеленский и Путин зашли в штыки и не договорились о границе – источники

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Понедельник, 9 декабря 2019, 22:45

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.

Источник: собеседник "Украинской правды" в украинской делегации

Прямая речь: "Относительно границы зашли в штыки и не договорились".

Детали: По словам собеседника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

Собеседника отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

Что было раньше: Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.

Украинская правда


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