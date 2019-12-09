Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

Источник: собеседник "Украинской правды" в украинской делегации, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь источника УП: "Относительно границы зашли в штыки и не договорились".

Детали: По словам собеседника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

В то же время стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года.

Собеседник отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на переговорах в "нормандском формате" в Париже, позитивно оценивает их ход.

Прямая речь Авакова: "Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский – молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции".

Что было раньше: Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.

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