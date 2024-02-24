Оккупанты уже раздают российские паспорта жителям Авдеевки
Суббота, 24 февраля 2024, 15:04
Всего через несколько дней после оккупации и уничтожения Авдеевки россияне раздают горожанам паспорта РФ.
Источник: оккупационный "глава" Ясиноватой Дмитрий Шевченко в соцсетях, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире местного телевидения
Детали: Шевченко обнародовал видео с жителями Авдеевки, которые в Ясиноватой получали российские паспорта.
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Прямая речь Шевченко: "Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из "освобожденной" Авдеевки.
Поздравляем, мы Вместе!".
Больше деталей: Губернатор Челябинской области заявил, "Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу", поэтому уничтоженный россиянами город будет тоже "подшефной территорией Челябинской области".
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Напомним:
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.