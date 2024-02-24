Оккупанты уже раздают российские паспорта жителям Авдеевки

Всего через несколько дней после оккупации и уничтожения Авдеевки россияне раздают горожанам паспорта РФ.

Источник: оккупационный "глава" Ясиноватой Дмитрий Шевченко в соцсетях, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире местного телевидения

Детали: Шевченко обнародовал видео с жителями Авдеевки, которые в Ясиноватой получали российские паспорта.

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Прямая речь Шевченко: "Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из "освобожденной" Авдеевки.

Поздравляем, мы Вместе!".

Больше деталей: Губернатор Челябинской области заявил, "Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу", поэтому уничтоженный россиянами город будет тоже "подшефной территорией Челябинской области".

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