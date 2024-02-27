Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий армией Британии: Украина еще несколько месяцев будет в невыгодном положении на поле боя

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 23:56
Командующий армией Британии: Украина еще несколько месяцев будет в невыгодном положении на поле боя
Фото - Генштаб ВСУ

Командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин считает, что Украина будет испытывать недостаток боеприпасов и находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, Радакин сказал на конференции по вопросам обороны в британском аналитическом центре Chatham House

Детали: По словам командующего британской армии, на поле боя Украина оказалась перед сложной ситуацией, в которой ее войско "борется за боеприпасы и запасы", военная помощь США заблокирована в Конгрессе, а Европа пока не в состоянии ее компенсировать.

Реклама:

Он добавил, что союзники в НАТО уже обсуждают, как они могут усилить поддержку Украины, и предположил, что новые объявления об этом могут прозвучать на саммите Альянса в Вашингтоне или накануне него.

Что касается России, то, по словам Радакина, она "на тактическом уровне приобретает относительно небольшие территории", в частности город Авдеевка в Донецкой области, а также ведет активные боевые действия в районе города Часов Яр – куда украинские силы отошли после выхода из Бахмута.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится как минимум следующие несколько месяцев", – подытожил командующий армией Британии. Он предположил, что Киев вряд ли сможет начать новое контрнаступление до конца лета, а вероятнее всего, это произойдет уже в следующем году.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам разведывательного центра Сил обороны Эстонии, захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того позитивного освещения в СМИ, которое было нужно российскому руководству перед президентскими выборами.

Ранее британская разведка проанализировала потери российской армии за два года полномасштабной войны в Украине.

Темы: Великобританиябоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Великобритания
Британская разведка: Россия продолжит использовать энергию как оружие
США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон
Британия инвестирует 245 млн фунтов, чтобы закупить артиллерийские снаряды для Украины
Последние новости
02:48
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
Все новости...
Реклама: