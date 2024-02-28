10 самолетов за 10 дней: Forbes пишет, что Украина бьет ракетами к Patriot и NASAMS, которые заканчиваются

Издание "Forbes" предполагает, что успех Вооруженных сил Украины в сбивании российских самолетов связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS, а также "слепых зон" россиян после потери ими трети самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Источник: "Forbes"

Детали: Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов: девять лучших истребителей-бомбардировщиков российских ВВС Су-34 и Су-35, а также редкий самолет-радиолокатор А-50 им. Бериева.

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Издание отмечает, что россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить, так как российская аэрокосмическая промышленность, несмотря на санкции, пытается производить более нескольких десятков новых боевых самолетов в год.

"Forbes" констатирует, что непонятно, как украинцам удается сбивать столько самолетов.

Автор Дэвид Экс (David Axe) предполагает, что украинские военно-воздушные силы выделили часть установок Patriot мобильным группам ПВО, которые быстро передвигаются вблизи линии фронта, устраивая засады на российские самолеты с ракетами PAC-2 дальностью 90 миль (145 км), а затем быстро передислоцируются, чтобы избежать контратаки.

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Но расстояние, с которого украинцы сбили А-50 в пятницу – 120 миль или около того (почти 200 км) – намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, это был С-200, который украинцы вытащили из долговременного хранения, предполагает автор.

При этом он уверен, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих батарей ПЗРК NASAMS с дальностью 25 миль (40 км) ближе к линии фронта. В результате россияне в понедельник впервые обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку NASAMS вблизи Запорожья.

Возможно, Украина развернула сразу все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать "горячую полосу", но в таком случае скоро у Украины закончатся ракеты для Patriot и NASAMS, ведь США не предоставляли Украине боеприпасов с конца декабря 2023 года, пишет автор.

Он не исключает, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, ведь российские военно-воздушные силы осуществляют больше вылетов ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск.

Как пояснили в Украинском центре оборонных стратегий, "противник преодолел страх использовать авиацию непосредственно над полем боя – и хотя это приводит к потере самолетов, его наземные войска получают значительное преимущество в огневой мощи".

Всплеск российских штурмовых вылетов предоставляет украинским противовоздушным защитникам больше целей, поэтому они сбивают больше российских самолетов.

Украинским усилиям помогает то, что российские пилоты все чаще не замечают украинских ракетных пусков.

Когда-то российские ВВС рассчитывали на 9 самолетов-радиолокаторов А-50, организованных в три "орбиты" по три самолета на юге, востоке и севере, чтобы расширить сенсорное покрытие по всей территории Украины. Повредив один А-50 ударом беспилотника в прошлом году и сбив еще два А-50 в этом году, украинцы ликвидировали треть сенсорного покрытия и создали "слепые зоны", где российским пилотам трудно обнаружить приближающиеся ракеты.

Дословно: "Поскольку обе стороны тратят ресурсы, которые они не могут восстановить – украинцы свои ракеты американского производства; россияне свои Су-34, Су-35 и А-50 – обе стороны в российско-украинской войне проводят краткосрочные кампании, которые, как они надеются, обеспечат им долгосрочное преимущество.

Украинские ВС, очевидно, стремятся использовать последние ракеты Patriot и NASAMS, чтобы истощить российские военно-воздушные силы и предотвратить будущие всплески бомбардировок. Тем временем российские ВВС имеют целью разбомбить больше украинских гарнизонов и помочь российским сухопутным войскам закрепиться, прежде чем эскадрильи Сухого (производитель Су) истощатся из-за недостатка самолетов и опытных экипажей".

Детали: Автор отмечает, что выходом из надвигающегося тупика была бы помощь США, которую должны одобрить в Палате представителей Конгресса США. Сенат США уже одобрил выделение 60 миллиардов долларов новой помощи Украине.