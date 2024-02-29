В Эстонии поддержали идею Макрона относительно западных войск в Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

Источник: Кая Каллас в подкасте "Power Play" от Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Каллас выразила свою позицию через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал настоящую бурю, намекнув на такую возможность.

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Она отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

Прямая речь: "Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различные варианты. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну".

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