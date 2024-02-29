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В Эстонии поддержали идею Макрона относительно западных войск в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 11:15
В Эстонии поддержали идею Макрона относительно западных войск в Украине
Эмманюэль Макрон и Кайя Каллас, фото из X (Twiiter) Kaja Kallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

Источник: Кая Каллас в подкасте "Power Play" от Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Каллас выразила свою позицию через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал настоящую бурю, намекнув на такую возможность.

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Она отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

Прямая речь: "Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различные варианты. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, но к консенсусу не пришли.
  • Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пояснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях.
  • Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
  • Большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе Германия, Британия и США. Но министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.
  • Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на усиление Украины в отражении агрессии РФ, будут хорошими для всего мира.

Темы: НАТОЭстонияУкраинаМакрон
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