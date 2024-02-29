В Эстонии поддержали идею Макрона относительно западных войск в Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.
Источник: Кая Каллас в подкасте "Power Play" от Politico, пишет "Европейская правда"
Детали: Каллас выразила свою позицию через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал настоящую бурю, намекнув на такую возможность.
Она отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.
Прямая речь: "Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различные варианты. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну".
Предыстория:
- 27 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, но к консенсусу не пришли.
- Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пояснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях.
- Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
- Большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе Германия, Британия и США. Но министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.
- Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на усиление Украины в отражении агрессии РФ, будут хорошими для всего мира.