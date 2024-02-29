Путин угрожает "трагическими последствиями", если в Украину отправят войска из стран НАТО

Российский диктатор Владимир Путин после слов президента Франции Эмманюэля Макрона пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Источник: Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля

Прямая речь: "Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред...

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Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

Все, что они (Запад и США - ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".

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