Путин угрожает "трагическими последствиями", если в Украину отправят войска из стран НАТО
Российский диктатор Владимир Путин после слов президента Франции Эмманюэля Макрона пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.
Источник: Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля
Прямая речь: "Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред...
Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.
Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.
Все, что они (Запад и США - ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".
Напомним:
- Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Макрон также заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет − об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.
- Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.
- Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.
- В Белом доме заявили, что США не будут отправлять войска воевать в Украине.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину, зато индивидуальные решения отдельных стран не требуют единодушной поддержки всех стран-членов.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.