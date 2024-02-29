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Путин угрожает "трагическими последствиями", если в Украину отправят войска из стран НАТО

Алена МазуренкоЧетверг, 29 февраля 2024, 11:54
Путин угрожает трагическими последствиями, если в Украину отправят войска из стран НАТО
Путин, фото: ТАСС

Российский диктатор Владимир Путин после слов президента Франции Эмманюэля Макрона пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Источник: Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля

Прямая речь: "Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред...

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Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

Все, что они (Запад и США - ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".

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Напомним:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Макрон также заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет − об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.
  • Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.
  • Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.
  • В Белом доме заявили, что США не будут отправлять войска воевать в Украине.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину, зато индивидуальные решения отдельных стран не требуют единодушной поддержки всех стран-членов.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

Темы: НАТОПутинвойнаРосcия
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