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Венгерский еврокомиссар пишет, что Порошенко просит его повлиять на "дискриминацию оппозиции" в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 23:10
Венгерский еврокомиссар пишет, что Порошенко просит его повлиять на дискриминацию оппозиции в Украине
Петро Порошенко. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи 29 февраля опубликовал письмо от якобы лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который просит его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу оппозиции.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На фотографиях письма, якобы написанного Порошенко, утверждается, что он получил предварительное приглашение на конференцию Европейской народной партии, которая состоится в Бухаресте 6-7 марта от ее председателя Манфреда Вебера.

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На конференции Порошенко должен "выступить перед достопочтенной аудиторией по ситуации в Украине и роли Европейской народной партии в усилении поддержки нашего государства в эти непростые времена", говорится в письме.

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"Прошу Вас прислать соответствующие сообщения правительству Украины с целью настойчиво поощрить власти прекратить дискриминационную практику по отношению к оппозиционным партиям и гарантировать всестороннее соблюдение политического плюрализма и прав оппозиции в Украине в соответствии с критериями членства в ЕС", – отмечается в опубликованном Варге документе.

Далее Порошенко якобы просит в случае, если "Ваша просьба не найдет ответа", поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины по движению в ЕС и разработке переговорной рамки о вступлении.

"В функциональной демократии оппозицию нельзя ограничивать", – подписал письмо венгерский еврокомиссар. Судя по подписи, он был отправлен накануне, 28 февраля.

Официально ни Петр Порошенко, ни "Европейская солидарность" не комментировали отправку письма.

Напомним, ранее в феврале Порошенко утверждал, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировках для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявления и соответствующие документы".

За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встрече с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

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Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьоппозицияЕС
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