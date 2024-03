Венгерский еврокомиссар пишет, что Порошенко просит его повлиять на "дискриминацию оппозиции" в Украине

Европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи 29 февраля опубликовал письмо от якобы лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который просит его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу оппозиции.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На фотографиях письма, якобы написанного Порошенко, утверждается, что он получил предварительное приглашение на конференцию Европейской народной партии, которая состоится в Бухаресте 6-7 марта от ее председателя Манфреда Вебера.

На конференции Порошенко должен "выступить перед достопочтенной аудиторией по ситуации в Украине и роли Европейской народной партии в усилении поддержки нашего государства в эти непростые времена", говорится в письме.

