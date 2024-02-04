Укрэнерго: Атака на энергетику Кривого Рога - одна из крупнейших за год

Субботняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога - одна из самых массированных за год.

Источник: Укрэнерго

Детали: Специалисты напоминают, что субботняя атака была третьей за неделю.

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В ночь на 3 февраля российские дроны атаковали высоковольтные энергетические объекты.

Уточняется, что восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе.

Сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже восстановлено.

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Дословно: "Энергетикам удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак, даже в конкретном энергоузле, благодаря подготовке ко всем возможным сценариям летом.

Фактически, это были первые отключения после воздушных атак с начала отопительного сезона, который мы прошли на две трети".

Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.

Энергетики города вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Позже вечером из-за перегрузки сетей некоторые районы Кривого Рога, а также окружающие 5 общин остались без электроснабжения.