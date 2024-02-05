Зеленский: Что касается войны на земле, здесь стагнация, это факт
Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте стагнирует из-за задержек с поставками военной техники.
Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1
Детали: По словам президента, "что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация (впоследствии в Офисе президента заявили, что Зеленский сказал "стагнация", а не патовая ситуация - УП), это факт", потому что "были задержки с техникой, а задержки означают ошибки".
Прямая речь: "Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства".
Больше деталей: При этом он отметил, что военно-морская операция "принесла положительные результаты".
"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно", - подчеркнул президент.
Он также заявил, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед, ее удалось остановить.
"За два года важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед. Мы их остановили", - сказал Зеленский.
Обновлено: В ОП на запрос УП предоставили оригинальный ответ президента, который тот делал на украинском языке. В частности там говорится о "стагнации".
Прямая речь: "Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект, мы вытеснили корабли, Россия много потеряла кораблей, а главное она потеряла влияние в Черном море, и мы выстроили зерновой коридор, независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, мы ее провели положительно.
Что касается сухопутной линии, вы правы, и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки - это и есть просчет. Но честно говоря мы же не боремся просто с террористической организацией, мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".
Предыстория:
- В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал мнение, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться из-за одинакового технологического оснащения, поэтому нужны новые технологии.
- Замруководителя Офиса президента Игорь Жовка тогда заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.
- Зеленский 4 ноября заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой и что Украина не будет вести переговоры с Россией.