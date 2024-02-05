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Зеленский: Что касается войны на земле, здесь стагнация, это факт

Катерина ТищенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 09:30
Зеленский: Что касается войны на земле, здесь стагнация, это факт
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте стагнирует из-за задержек с поставками военной техники.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1

Детали: По словам президента, "что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация (впоследствии в Офисе президента заявили, что Зеленский сказал "стагнация", а не патовая ситуация - УП), это факт", потому что "были задержки с техникой, а задержки означают ошибки".

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Прямая речь: "Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства".

Больше деталей: При этом он отметил, что военно-морская операция "принесла положительные результаты".

"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно", - подчеркнул президент.

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Он также заявил, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед, ее удалось остановить.

"За два года важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед. Мы их остановили", - сказал Зеленский.

Обновлено: В ОП на запрос УП предоставили оригинальный ответ президента, который тот делал на украинском языке. В частности там говорится о "стагнации".

Прямая речь: "Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект, мы вытеснили корабли, Россия много потеряла кораблей, а главное она потеряла влияние в Черном море, и мы выстроили зерновой коридор, независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, мы ее провели положительно.

Что касается сухопутной линии, вы правы, и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки - это и есть просчет. Но честно говоря мы же не боремся просто с террористической организацией, мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

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Темы: Зеленскийвойнапомощь Украине
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