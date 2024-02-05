Энергетики восстановили питание критической инфраструктуры в Криворожском районе − Укрэнерго
В Кривом Роге и прилегающих районах восстановили электроснабжение критической инфраструктуры, которая была обесточена в результате российских обстрелов.
Источник: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook
Прямая речь Кудрицкого: "Работы по восстановлению питания потребителей Кривого Рога и прилегающих районов продолжаются, сегодня (4 февраля − ред.) был на всех поврежденных объектах. По состоянию на сейчас главную задачу − как можно быстрее запитать критическую инфраструктуру и бытовых потребителей − ремонтные бригады выполнили, за это им огромная благодарность, так же, как и нашим коллегам из распределительных сетей и местной электростанции".
Детали: Он добавил, что работы по возвращению электроснабжения идут круглосуточно.
Энергетики продолжают восстанавливать высоковольтное оборудование, тестируют работу оборудования, которое уцелело, а для уничтоженного подбирают замену из аварийного запаса, который, по словам Кудрицкого, формировали в течение всего 2023 года.
"В ближайшие дни обязательно будем здесь еще раз, есть конкретные планы по увеличению надежности электроснабжения", − подытожил глава правления "Укрэнерго".
Предыстория:
- В ночь на 3 февраля в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.
- Энергетики города вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.
- Позже вечером 3 февраля из-за перегрузки сетей некоторые районы Кривого Рога, а также окружающие 5 общин остались без электроснабжения.
- В полночь энергетики восстановили свет в каждый дом в Кривом Роге и районе после перезагрузки сетей.