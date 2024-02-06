Малюк отреагировал на слежку за журналистами Bihus.Info: Такие действия недопустимы

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и заявил об увольнении руководителя ДЗНД СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь: "Подчеркиваю - такие действия (отдельных сотрудников ДЗНД) недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ".

Реклама:

Детали: По его словам, вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности. Он отметил, что, к сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов.

Прямая речь: "Моя позиция однозначна - не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех собратьев из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ