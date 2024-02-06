Малюк отреагировал на слежку за журналистами Bihus.Info: Такие действия недопустимы
Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и заявил об увольнении руководителя ДЗНД СБУ.
Источник: пресс-служба СБУ
Прямая речь: "Подчеркиваю - такие действия (отдельных сотрудников ДЗНД) недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ".
Детали: По его словам, вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности. Он отметил, что, к сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов.
Прямая речь: "Моя позиция однозначна - не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех собратьев из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание".
Что предшествовало:
- 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
- 5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.
- 31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
- 5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения относительно своего департамента и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".
- 6 февраля народные депутаты проголосовали за вызов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.info