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Малюк отреагировал на слежку за журналистами Bihus.Info: Такие действия недопустимы

Станислав ПогориловВторник, 6 февраля 2024, 14:32
Малюк отреагировал на слежку за журналистами Bihus.Info: Такие действия недопустимы
Василий малюк, фото: Getty Images

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и заявил об увольнении руководителя ДЗНД СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь: "Подчеркиваю - такие действия (отдельных сотрудников ДЗНД) недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ".

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Детали: По его словам, вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности. Он отметил, что, к сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов.

Прямая речь: "Моя позиция однозначна - не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех собратьев из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • 5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.
  • 31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
  • 5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения относительно своего департамента и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".
  • 6 февраля народные депутаты проголосовали за вызов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.info

Темы: СБУСМИ
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