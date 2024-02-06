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Офис генпрокурора забрал у СБУ расследование по слежке за Bihus.Info

Валентина РоманенкоВторник, 6 февраля 2024, 15:50
Офис генпрокурора забрал у СБУ расследование по слежке за Bihus.Info
ОГП. фото - "Радио Свобода"

Офис генпрокурора поручил расследовать незаконное прослушивание и слежку за представителями издания Bihus.Info Государственному бюро расследований.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Офис генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.Info относительно незаконного установления и использования специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области.

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Учитывая, что к совершению указанного уголовного преступления вероятно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований".

Прямая речь генпрокурора Андрея Костина "Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства. Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры имеют обязательства гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов".

Детали:  В ОГП говорят, что в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве проводят рабочие встречи с представителями СМИ.

ВИДЕО ДНЯ

Последняя встреча прокуроров и журналистов состоялась в январе 2024 года, а следующую проведут в ближайшее время, пообещали в ОГП.

Что предшествовало: 5 января журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.

СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.

Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.

Темы: СМИскандалСБУОфис генпрокурора
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