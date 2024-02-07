Над Киевом и поблизости сбили два десятка ракет − КМВА

Россия била по Киеву и области крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Воздушные силы сбили примерно 20 вражеских целей в этом регионе, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Источник: КМВА в Telegram

Прямая речь главы КГВА Сергея Попка: "Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно два десятка вражеских ракет".

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Детали: Он напомнил, что это уже третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. 7 февраля оккупанты применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений.

По предварительным данным, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме и на станции технического обслуживания. Также загорелись автомобили, повреждены электросети.

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По предварительным данным, пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.

В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на месте.

"Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется", − подытожил Попко.

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