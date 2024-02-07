Над Киевом и поблизости сбили два десятка ракет − КМВА
Россия била по Киеву и области крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Воздушные силы сбили примерно 20 вражеских целей в этом регионе, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Источник: КМВА в Telegram
Прямая речь главы КГВА Сергея Попка: "Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно два десятка вражеских ракет".
Детали: Он напомнил, что это уже третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. 7 февраля оккупанты применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.
Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений.
По предварительным данным, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме и на станции технического обслуживания. Также загорелись автомобили, повреждены электросети.
По предварительным данным, пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.
В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на месте.
"Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется", − подытожил Попко.
Предыстория:
- Утром 7 февраля Россия нанесла ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
- В Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сообщалось, что ракеты маневрировали над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
- Также звуки взрывов слышали в Киеве и области. По словам мэра, в Киеве из-за ракетной атаки в Днепровском районе пострадали 2 человека, обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтных линии, оставив часть потребителей без электроэнергии.
- В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибший, раненые и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.