Малюк после скандала с Bihus.Іnfo пообещал послам G7 защищать свободу слова

Глава Службы безопасности Василий Малюк на встрече с послами стран G7 обсудил ситуацию по слежке за журналистами Bihus.Іnfo, сообщил о кадровых решениях и заверил, что не допустит нарушения принципов свободы слова в деятельности СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ в Facebook

Детали: Сообщается, что во время встречи Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, в частности, свободу свобода слова.

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В СБУ отметили, что дипломаты получили ответы по ситуации вокруг редакции "Bihus.Іnfo".

Малюк проинформировал о принятых кадровых решениях, в частности, об увольнении руководителя департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления.

Прямая речь Малюка: "Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важнейшего принципа демократии в деятельности СБУ".

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