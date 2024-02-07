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Малюк после скандала с Bihus.Іnfo пообещал послам G7 защищать свободу слова

Станислав ПогориловСреда, 7 февраля 2024, 15:10
Малюк после скандала с Bihus.Іnfo пообещал послам G7 защищать свободу слова
Василий Малюк, фото: пресслужба СБУ

Глава Службы безопасности Василий Малюк на встрече с послами стран G7 обсудил ситуацию по слежке за журналистами Bihus.Іnfo, сообщил о кадровых решениях и заверил, что не допустит нарушения принципов свободы слова в деятельности СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ в Facebook

Детали: Сообщается, что во время встречи Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, в частности, свободу свобода слова.

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В СБУ отметили, что дипломаты получили ответы по ситуации вокруг редакции "Bihus.Іnfo".

Малюк проинформировал о принятых кадровых решениях, в частности, об увольнении руководителя департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления.

Прямая речь Малюка: "Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важнейшего принципа демократии в деятельности СБУ".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • 5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.
  • 31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
  • 5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения относительно своего департамента и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".
  • 6 февраля народные депутаты проголосовали за вызов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.info

Темы: свобода словаСБУСМИG7
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