WP: Из-за недостатка пехоты у ВСУ на передовой падает боевой дух и есть страх, что фронт развалится

Американское издание "The Washington Post" написало, что, кроме боеприпасов, украинским войскам не хватает пехоты, новобранцев мало, бойцы на передовой истощаются и падают духом.

Источник: "The Washington Post" со ссылкой на украинских военных

Дословно: "Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на передовой, сообщили на этой неделе военнослужащие на фронте – опасная новая динамика для Киева почти через два года после начала кровопролитной войны с Россией".

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Детали: В интервью, проведенных в последние дни на линии фронта, почти десяток солдат и командиров рассказали "The Washington Post" (WP), что дефицит личного состава является их самой острой проблемой сейчас, когда Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и усиливает свои атаки. Опрошенные солдаты говорили на условиях анонимности.

Командир одного из батальонов механизированной бригады, воюющей на востоке Украины, рассказал, что его подразделение сейчас насчитывает менее 40 пехотинцев – солдат, которые находятся в окопах на передовой и сдерживают российские атаки. По словам командира, полностью укомплектованный батальон должен насчитывать более 200 бойцов.

Другой командир пехотного батальона другой бригады сказал, что его подразделение так же истощено.

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WP отмечает, что сообщения об острой нехватке военных появляются в то время, когда президент Владимир Зеленский готовится заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и одно из главных разногласий заключается в том, сколько новых солдат Украине нужно мобилизовать.

Офис президента Украины отказался от комментариев, переадресовав вопрос в Министерство обороны, которое переадресовало вопрос в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб не ответил на запрос о комментарии.

По словам двух людей, посвященных в этот вопрос, Залужный сказал Зеленскому, что Украине нужны почти в 500 000 новых военных, но президент отверг эту цифру как лично, так и публично. Зеленский заявил, что хочет получить больше обоснований от военного руководства Украины о том, зачем нужно такое количество мобилизованных, а также выразил обеспокоенность тем, как Киев будет им платить. Финансовая помощь от западных партнеров не может быть использована для выплаты зарплат солдатам.

Дебаты в Киеве о мобилизации и о том, до какой степени страна должна ее усилить, разозлили солдат на передовой, пишет WP.

Александр, командир батальона, сказал, что роты в его подразделении в среднем укомплектованы на 35% от потребности.

Второй командир батальона из штурмовой бригады говорит, что это типичная ситуация для подразделений, выполняющих боевые задачи.

На вопрос, сколько новых солдат он получил, – не считая тех, кто вернулся после ранений, – Александр ответил, что за последние 5 месяцев в его батальон было отправлено 5 человек.

Он и другие командиры говорят, что новобранцы, как правило, плохо подготовлены, что создает дилемму: отправлять ли кого-то немедленно на поле боя, поскольку подкрепление крайне необходимо, даже если люди могут быть ранены или убиты из-за отсутствия необходимых знаний.

"В основе всего лежит нехватка людей. Куда мы идем? Я не знаю. Позитивной перспективы нет. Абсолютно никакой. Это закончится большим количеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт где-то обвалится, как он обвалился для врага в 2022 году, в Харьковской области", – сказал Александр авторам материала.

Высокопоставленный военный чиновник заявил, что мобилизация остановилась после увольнения глав областных ТЦК в августе, так как часть должностей остались вакантными. Командиры на местах подтвердили, что с осени к ним прибыло мало новых людей.

Никита, заместитель командира пехотного батальона, рассказал: "У нас прямая проблема с личным составом. Потому что это война, и именно пехота в обороне погибает. Я разговариваю со своими друзьями, с офицерами других подразделений, с пехотинцами – везде почти одинаковая ситуация".

Недостаток боеприпасов и оружия также является проблемой. Командир, чье подразделение недавно было передислоцировано на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал, что получил 10 снарядов для двух гаубиц.

Однако нехватка личного состава может иметь эффект домино, говорят украинские военнослужащие на местах.

Проблемы с ротацией ухудшают ситуацию на поле боя. Особенно зимой, при сложных погодных условиях, пехота должна быть ротирована примерно через три дня. Но из-за нехватки личного состава подразделения разворачиваются дольше – или же личный состав, предназначенный для тыла, вынужден нести службу на передовой, несмотря на то, что он плохо к ней подготовлен.

Как констатирует WP, "психически и физически истощенные из-за перегрузки военнослужащие иногда не могут защитить свои позиции, позволяя России – с большим количеством живой силы и боеприпасов – продвигаться вперед".

Командир батальона Александр говорит: "Их надо кем-то заменить, их некем заменить, поэтому они сидят там дольше, их боевой дух падает, они болеют или получают обморожения. Они исчерпываются. Их некем заменить. Фронт трещит. Фронт разваливается".

"Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не идет в армию. Почему никто не идет в армию? Потому что государство не сказало людям, что надо идти в армию. Государство не смогло объяснить людям, что надо идти в армию. Те, кто знал, что надо идти, они уже все разбежались", – считает он.

41-летний Сергей, командир взвода, который воюет в Авдеевке, говорит, что его самого и его людей редко ротируют после трех дней. Чаще проходит 5 дней, а то и 10.

Дмитрий, еще один заместитель командира батальона в другой бригаде, рассказал, что его пехота обычно получает два дня отдыха после 5-10 дней удержания линии фронта, а большинство его солдат старше 40 лет и их недостаточная физподготовка усугубляет проблемы.

"Это чувствуется, люди истощены как морально, так и физически. Это очень тяжело, погодные условия, постоянные обстрелы. Это очень влияет на психику человека", – сказал Сергей.

Никита признался: "Каждый солдат думает о том парне, который ходит по Днепру, Львову или Киеву. Они думают о них и тоже хотят отдохнуть. Конечно, в голове появляется такая мысль: "Какие-то ребята там просто гуляют, а мы здесь".

WP добавляет, что отсутствие ротации является проблемой для всех украинских военных – не только для пехоты на передовой. Солдаты могут получить несколько выходных, чтобы поехать домой и увидеть свои семьи, но редко больше. Они говорят, что все еще мотивированы бороться с российскими оккупантами, но им также нужен отдых и больше мужчин рядом.

Почему это важно: Украина перешла от контрнаступления к обороне на линии фронта. В неофициальных беседах бойцы говорят о недоукомплектованности подразделений и потребности в новобранцах. Власти официально это не разглашают, но подготовили законопроект об усилении мобилизации, который Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении.

Зеленский также попросил военных и парламент подготовить закон о демобилизации тех, кто воюет уже почти два года. Обсуждали вариант "демобилизации" (ротации) солдат после 36 месяцев службы. Но для этого нужно будет отправить людей им на замену.

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