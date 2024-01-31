Разные взгляды на мобилизацию: WP объяснил, почему Зеленский может уволить Залужного

Источники среди украинских чиновников рассказали западным изданиям, что разногласия между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли из-за разных позиций относительно мобилизации и несоответствия того, что нужно армии и что удалось получить украинским чиновникам от партнеров.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание ссылаясь на источники в Киеве сообщает о разговоре между Зеленским и Залужным и разногласиях, которые возникли между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ.

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В частности, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с этим разговором, Зеленский сообщил Залужному, что увольняет его во время встречи в понедельник 29 января.

По словам одного из источников, во время разговора Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международные доноры также замедлили предоставление военной помощи, поэтому, возможно, новый командующий омолодил бы ситуацию.

С изданием общались два человека на условиях анонимности. По словам одного собеседника, ожидается, что старшие члены штаба Залужного также будут отстранены от должностей.

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По словам двух людей, знакомых с переговорами, разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за разных позиций относительно того, сколько солдат Украине нужно мобилизовать в 2024 году.

По словам собеседников, Залужный предложил мобилизовать около 500 000 военнослужащих, а Зеленский считает эту цифру непрактичной, учитывая дефицит формы, оружия и тренировочных центров, а также потенциальные проблемы, связанные с рекрутингом.

Залужный ответил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь и ей нужно набрать более 400 000 новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать в своей стране. Об этом сообщил один человек, знакомый с разговором.

По словам высокопоставленного чиновника, Залужному предложили другую должность, но он отказался и планирует уволиться с военной службы.

Другим источником напряженности также называют то, что Залужный просил для украинских военных, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников и партнеров.

Об этом сообщил второй источник, знакомый с ходом встречи 29 января: "В разговорах с министром обороны он говорит: "Это не моя работа - получить это, это ваша работа".

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