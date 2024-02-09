Сырский рассказал, какие задачи стоят перед ним на новой должности

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский поблагодарил боевых побратимов и посестер, с которыми служил в рядах Сухопутных войск ВСУ и ОСГВ "Хортица" и рассказал о новых задачах, которые стоят перед ним сейчас.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь нового главнокомандующего: "На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

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Быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики".

Детали: Также, по его словам, задача штабов всех уровней − "знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке".

Сырский подчеркнул, что именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов.

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Главной ценностью украинской армии он назвал жизнь и здоровье военнослужащих. Поэтому, по его словам, сейчас как никогда актуальным остается "соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава".

Одним из будущих векторов построения победы в освободительной войне Сырский назвал "внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта", в частности, применение беспилотников и современных средств радиоэлектронной борьбы.

"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", − подытожил Сырский.

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