Литва отрицает транзит украинского зерна в Польшу под видом литовского

Литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что случаев возвращения украинского зерна под видом литовского в Польшу зафиксировано не было, польские фермеры не предоставили никаких доказательств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь: "Мы не получали таких жалоб и не фиксировали таких фактов. Когда мы говорим с Таможенным департаментом, а мы сегодня встречались, у них есть очень четкие алгоритмы, чтобы увидеть, в каких случаях могут быть те или иные незаконные действия. Этого также не было".

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Детали: Польские фермеры считают, что часть украинского зерна из Литвы снова возвращается в Польшу.

В пятницу Навицкас на дистанционной встрече с польским коллегой Чеславом Секерским обсудит ситуацию на границах государств и требования фермеров Польши.

Разговор состоится после того, как польские фермеры, которые не смогли договориться с премьер-министром Дональдом Туском в четверг, собираются с пятницы частично перекрыть дорогу на литовско-польской границе.

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