Литва заперечила транзит українського зерна до Польщі під виглядом литовського

Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що випадків повернення українського зерна під виглядом литовського до Польщі зафіксовано не було, польські фермери не надали жодних доказів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова: "Ми не отримували таких скарг і не фіксували таких фактів. Коли ми говоримо з Митним департаментом, а ми сьогодні мали зустріч, у них є дуже чіткі алгоритми, щоб побачити, в яких випадках можуть бути ті чи інші незаконні дії. Цього також не було".

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Деталі: Польські фермери вважають, що частина українського зерна з Литви знову повертається до Польщі.

У п'ятницю Навіцкас на дистанційній зустрічі з польським колегою Чеславом Секерським обговорить ситуацію на кордонах держав і вимоги фермерів Польщі.

Розмова відбудеться після того, як польські фермери, які не змогли домовитися з прем'єр-міністром Дональдом Туском у четвер, збираються з п'ятниці частково перекрити дорогу на литовсько-польському кордоні.

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