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Литва заперечила транзит українського зерна до Польщі під виглядом литовського

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 11:14
Литва заперечила транзит українського зерна до Польщі під виглядом литовського
Фото: Getty Images

Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що випадків повернення українського зерна під виглядом литовського до Польщі зафіксовано не було, польські фермери не надали жодних доказів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова: "Ми не отримували таких скарг і не фіксували таких фактів. Коли ми говоримо з Митним департаментом, а ми сьогодні мали зустріч, у них є дуже чіткі алгоритми, щоб побачити, в яких випадках можуть бути ті чи інші незаконні дії. Цього також не було".

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Деталі: Польські фермери вважають, що частина українського зерна з Литви знову повертається до Польщі.

У п'ятницю Навіцкас на дистанційній зустрічі з польським колегою Чеславом Секерським обговорить ситуацію на кордонах держав і вимоги фермерів Польщі.

Розмова відбудеться після того, як польські фермери, які не змогли домовитися з прем'єр-міністром Дональдом Туском у четвер, збираються з п'ятниці частково перекрити дорогу на литовсько-польському кордоні.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше висловила думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України одне проти одного. 
  • Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що йому акції польських фермерів схожі на "гібридні операції".

Теми: зерноЛитваПольщаУкраїна
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