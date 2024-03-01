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Польская полиция блокировала украинских водителей, которые шли на переговоры с протестующими

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 16:49
Польская полиция блокировала украинских водителей, которые шли на переговоры с протестующими
Фото: "Европейская правда"

На границе польская полиция и спецназовцы окружили украинских водителей, которые направлялись на переговоры с протестующими, разбив их на несколько групп, блокирование продолжалось не менее 2 часов.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из пограничного пункта Корчова

Детали: Блокировка продолжалась в течение не менее двух часов. По состоянию на сейчас полиция сняла блокировку и позволила водителям вернуться к машинам. Скорость пропуска машин через границу не увеличилась.

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Фото: "Европейская правда"

В полиции обвиняют украинских водителей, что они в ответ сами пытались заблокировать дорогу. Украинские водители эти обвинения отвергают. В посольстве Украины в Польше заявили, что они знают об этой ситуации и держат постоянный диалог с польской полицией.

Сообщается, что ситуация на украинско-польской границе обострилась после присоединения к протестам польских дальнобойщиков, что произошло 1 марта.

По словам перевозчиков, в пятницу утром полиция сообщила об уменьшении количества машин, которые каждый час могут проходить границу. 29 февраля через границу проходило до 26 грузовиков, к 1 марта протестующие установили лимит в 1 машину в час.

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Что предшествовало:

  • Многочисленные фермерские протесты проходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.
  • Напомним, днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.
  • После этого торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что имел в среду длительные переговоры с польскими министрами и во время них такую опцию не упоминали.
  • Также он посоветовал прочитать заявление Дональда Туска полностью, чтобы о нем не сложилось ложного впечатления.

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Темы: ПольшаУкраинаграница
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